Eskişehir'de Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak düzenlemesi tamamlanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak ve trafik akışı düzenlemesinde 3'üncü ve son etap çalışması başladı. EBB'nin Odunpazarı ve Atatürk Lisesi kavşaklarında özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak için 3 etap halinde hayata geçirdiği kavşak düzenlemesi projesinde sona yaklaşıldı. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sıcak asfalt serimi sonrası Ulaşım Dairesi ekiplerinin yol çizgi boyama çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince de peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak ve trafik akışı düzenlemesinde 3'üncü ve son etap çalışması başladı.

EBB'nin Odunpazarı ve Atatürk Lisesi kavşaklarında özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak için 3 etap halinde hayata geçirdiği kavşak düzenlemesi projesinde sona yaklaşıldı. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sıcak asfalt serimi sonrası Ulaşım Dairesi ekiplerinin yol çizgi boyama çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince de peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sevgili Eskişehirliler, tarihi Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kavşak ve trafik akışı düzenlemesi çalışmalarımız kapsamında 3. ve son etap çalışmalarımız başladı. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Dairemiz tarafından yol çizgi boyama ve sinyalizasyon çalışmaları ile Park ve Bahçeler Dairemiz tarafından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar süresince rahatsızlık verdiğimiz esnafımız ile bölge halkından özür diliyor, sahada 7/24 esasına göre çalışan personelimize teşekkür ediyoruz."