Eskişehir'de Nisan ayında kar sürprizi

Yüksek kesimlere yağan kar havadan görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'i etkisi altına alan soğuk hava sebebi ile yüksek kesimlerde görülen kar yağışı havadan görüntülendi.

Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Yarımca Mahallesi'nin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Eskişehir- Sarıcakaya karayolu üzerinde bulunan Yarımca Mahallesi'de tarım arazilerinin, evlerin, ağaçların ve yolların üzerini karla kaplı gören vatandaşlar hayret etti. Nisan ayının son günlerinde yaklaşık bin 700 rakımda yaşanan kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşları şaşırtan kar yağışı, mevsimsel değişimlerin etkisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

"Manzaramız çok güzel"

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen mahalle sakini Halil Seçkin, "Kar yağdı çok güzel, manzaramız çok güzel. Geçtiğimiz günler de yağmur da çok güzel yağdı. Hep bu aylar da yağış alır ama kar yağışı nadiren olur. Bazı yıllar Nisan ayında kar yağdığı oluyor. Köyümüzde don olayı yok Allah'a şükür. Ama çiçek açan meyve ağaçlarını biraz vurdu. Yağışlardan memnunuz, bereket oluyor" dedi.

"Sobamız sürekli yanıyor"

Nisan ayı olmasına rağmen evdeki sobayı hiç söndürmediklerini belirten Asiye Seçkin "İyi güzel ama çok soğuk. Sobamız sürekli yanıyor, hiç sönmüyor. İki üç gün önce havalar biraz ısındı ama ondan sonra hep yağmur yağdı. Bereketten memnunum, inşallah bu sene çok güzel olacak. Hava eksi derecede gibi, öyle hissediliyor" ifadelerini kullandı.