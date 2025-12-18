Eskişehir'de Anadolu Ajansının 'New Journalism 101' eğitimi başladı

Eskişehir'de Anadolu Ajansı (AA) ile Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Üniversitesi Haber Ajansının (AnaHaber) işbirliği kapsamında "New Journalism 101" eğitimi başladı.

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda gerçekleştirilen NJ 101 eğitiminin açılış programında konuşan AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, işbirliği için teşekkür ederek, kendileri için heyecan verici bir gün olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansının büyük bir çınar olduğunu belirten Öztürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin global markalarından biri. Çok sayıda eğitim verdik. Eğitim vermeye devam ediyoruz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü biz sektörde pek çok mezunumuzla birlikte çalışıyoruz. Burası büyük bir okul. İletişim fakülteleri içinde belki de Türkiye'nin en iyisi. O yüzden burada olmak için heyecan verici." diye konuştu.

NJ 101 eğitimi için kapsamlı bir program hazırladıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Oldukça tecrübeli kişilerden eğitim alacaksınız. Sizinle tecrübe paylaşımı yapacaklar. Sizler açısından çok keyifli bir eğitim programı olacağını umuyorum. Bazı şeyler değişti. Artık bugün gazetecilik sadece haberi hızlı geçmek değil doğru bilgiye güvenle ulaşmak, doğrulamak, bağlam oturtmak etkili bir şekilde anlatma sorumluluğunu da beraberinde getirdi. Dijitalleşme, yapay zeka, veri güvenliği, görsel anlatım gibi unsurlar, uluslararası gelişmeler haber üretiminden sunumuna kadar bütün süreçleri de dönüştürdü. Dönüştürmeye devam ediyor. O yüzden bu eğitim programını aslında 'yeni nesil bir gazetecilik eğitim programı' gibi düşünün. Faydalı olacağını umuyorum."

Öztürk, 4 gün boyunca hem teoriyi hem de uygulamayı bir arada vermeye gayret edeceklerini anlatarak, "Programın en kuvvetli taraflarından biri bu olacak. Sizin kariyer yolunda belki de önemli dönemeçlerden biri olacak. Özellikle saha ve teoriyi bir araya getiren, deneyimli isimlerle bir araya gelmek." dedi.

Zeynep Bayramoğlu Öztürk, iyi bir gazeteciliğin, teknolojiyle güçlenen ama temelde merak, disiplin, doğruluk ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu sözlerine ekledi.

"Anadolu Ajansının tecrübesinin burada bizlere sunuluyor olması çok kıymetli olacaktır"

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise Anadolu Ajansı ile faaliyete geçirdikleri AnaHaber'in eğitim programının ikincisini düzenlediklerini kaydetti.

NJ 101 eğitimi ile kapsamlı bir program düzenleneceğini belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin, şehrimizin ve basın mensuplarının bu eğitimden faydalanacağını düşünüyorum. Biz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü olarak bünyemizdeki sosyal medya, video üretim ve halkla ilişkiler birimlerimizin yanı sıra haber ajansımızla beraber üniversitemizin kurumsal iletişim faaliyetleriyle itibar çalışmalarını yürütürken, aynı zamanda bünyemizde var olan birimlerimize fakültemizden ve üniversitemizden öğrencileri de dahil ederek onların sektörel deneyim kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Kılınç, Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı'nın değişen medya pratikleri düşünüldüğünde bu düzenlediği eğitimlerin öğrencilere çok önemli katkılar sunacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu faaliyetler daha da kurumsallaşarak devam edecek. İleride inşallah bu eğitimlerden geçen öğrencilerimiz ileride iletişim profesyonelleri olarak medyada yer alacaklardır ve bizim gururumuz olacaklardır. Öyle düşünüyoruz. Oldukça kıymetli bir eğitim süreci geçireceğiz. Çok kapsamlı değişen medya pratiklerinin Anadolu Ajansı eliyle bize, öğrencilerimize bizzat böyle sıcağı sıcağına sunuluyor olması çok güzel.

Anadolu Ajansını zaten herkes biliyor. Türkiye'nin medarıiftiharı bir kurum. Dünyada tıpkı bizim gibi biz de açık öğretim faaliyetleriyle, özellikle bu sene Türkçe programı açtığımız 'Türk Dili ve Kültür Programı' yoluyla neredeyse Grönland ve birkaç ülke hariç dünyanın hemen hemen her ülkesinde, 104 tane ülkede faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Ajansının tecrübesinin burada bizlere sunuluyor olması çok kıymetli olacaktır."

Açılış programına, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.