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Eskişehir'de Mutfak Tüpü Patladı, İş Yerinde Hasar Meydana Geldi

Eskişehir'de Mutfak Tüpü Patladı, İş Yerinde Hasar Meydana Geldi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinde patlayan mutfak tüpü nedeniyle hasar oluştu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde patlayan mutfak tüpü nedeniyle bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yerinin kapı ve pencerelerinin zarar gördüğü patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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