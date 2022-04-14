Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Haberler

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Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 5 kişi için toplam 9 bin 95 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi O.B. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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