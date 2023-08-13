Eskişehir'de Muharrem Ayı Dolayısıyla 3 Bin Kişiye Aşure Dağıtıldı

Muharrem ayı dolayısıyla Eskişehir'in İnönü ilçesinde hayırsever iş adamı Ömer Altun tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı. İnönü Kapalı Pazaryerinde yapılan aşure ikramına halk büyük ilgi gösterdi. Ömer Altun, Muharrem ayının tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Muharrem ayı dolayısıyla Eskişehir'in İnönü ilçesinde hayırsever iş adamı Ömer Altun tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla İnönü Kapalı Pazaryerinde yapılan aşure ikramına halk büyük ilgi gösterdi. Lokanta ve havuz işletmecisi Ömer Altun, "14'üncü yılımızda böyle bir ikramda bulunmaktan çok mutluyuz, Muharrem ayı inşallah tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirir" ifadelerini kullandı.

Aşure ikramından memnuniyet duyan vatandaşlar hayırsever işadamı Ömer Altun'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR