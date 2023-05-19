Eskişehir'de Motosikletliler 19 Mayıs Konvoyu Düzenledi
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Eskişehir'de bir grup motosikletli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla şehir turu attı. Kentteki 19 Mayıs kutlamaları kapsamında motosikletliler Türk bayraklarıyla bir araya geldi ve korna çalarak coşkuya dahil oldular.
Eskişehir'de bir grup motosikletli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla şehir turu attı.
Kentteki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında motosikletliler ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya geldi.
Şehir turu atan motosikletliler korna eşliğinde kentteki 19 Mayıs coşkusuna dahil oldu.
Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel