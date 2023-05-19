Eskişehir'de Motosikletliler 19 Mayıs Konvoyu Düzenledi

Eskişehir'de bir grup motosikletli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla şehir turu attı. Kentteki 19 Mayıs kutlamaları kapsamında motosikletliler Türk bayraklarıyla bir araya geldi ve korna çalarak coşkuya dahil oldular.