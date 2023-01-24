Eskişehir'de motosikletli kuryelere palayla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Eskişehir'de paket servisi yapan iki ayrı kuryeye pala ve bıçakla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de paket servisi yapan iki ayrı kuryeye pala ve bıçakla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde iki kuryenin kimliği belirsiz kişilerce yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından olayın şüphelilerinin K.B. ile B.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 pala ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Hisarcık Tepebaşı Güncel Haberler

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