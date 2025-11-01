Haberler

Eskişehir'de Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi

Eskişehir'de Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli kurye M.B., otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kurye olarak görev yapan M.B'nin kullandığı 26 ANA 117 plakalı motosiklet, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ile Adalet Caddesi kesişiminde B.Y. idaresindeki 03 AGP 945 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosikletli kurye, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.