Eskişehir'de Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli kurye M.B., otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kurye olarak görev yapan M.B'nin kullandığı 26 ANA 117 plakalı motosiklet, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ile Adalet Caddesi kesişiminde B.Y. idaresindeki 03 AGP 945 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletli kurye, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel