Eskişehir'de motosikletli iki kişi evin balkonunda asılı kıyafetleri çaldı

Eskişehir'de bir binanın önüne motosikletle gelen iki kişinin, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çalarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de bir binanın önüne motosikletle gelen iki kişinin, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çalarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Odunpazarı Emek Mahallesi'nde dün sabah iki kişi motosikletle bir binanın önüne geldi. Sürücünün arkasındaki kişi, motosikletin üzerinde ayağa kalkarak birinci kattaki evin balkonunda asılı kıyafetleri çaldı.

Bu kişiler hızla uzaklaşırken yoldan geçen bir kamyonetin sürücüsü durumu fark etti. Motosiklettekileri durdurmayı başaramayan sürücü, kıyafetleri çalınan evin sahibine durumu bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletle gelen iki kişiden birinin giysileri çaldığı ve bu kişilerin daha sonra uzaklaştıkları görülüyor.