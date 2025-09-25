Haberler

Eskişehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Yusuf G. (20) idaresindeki 26 AIZ 906 plakalı motosiklet ile Birol T. yönetimindeki 34 HBF 007 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki Yusuf G. ile otomobil sürücüsü Birol T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.