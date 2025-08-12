Eskişehir'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 60 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosiklet ile çarpışan bisikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde tramvay yolunda ilerleyen C.D. idaresindeki 26 AHM 746 plakalı motosiklet, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen M.Ö. (60) ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisiklet sürücüsü M.Ö, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, C.D. yönetimindeki motosikletin bisikletiyle tramvay yolundan karşıya geçmek M.Ö'ye çarptığı ve her iki sürücünün de savrulduğu yer alıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
