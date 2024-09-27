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Eskişehir'de Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri, motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi ve eksik belgeler nedeniyle cezalar kesildi.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Ceza verilen sürücülerden Ozan Aybaşı, gazetecilere, kaskı olduğunu ancak sigara almak için durduğundan dolayı çıkardığı için bir daha takmadığını söyledi.

Uzun zamandır motosiklet kullandığını kaydeden Aybaşı, "Kaskın önemini biliyorum. Daha önce ceza yemiştim, böyle basit bir cezayı ilk defa yiyorum." dedi.

Sürücü Kemal Erkaya ise motosikletinin aynalarını açmadığı için kendisine ceza uygulandığını anlattı.

Motosikletini garaja bırakırken aynalarını kapattığını dile getiren Erkaya, "Hiç tolerans tanımadılar. Herkes her önlemini alarak motosiklet kullanmalı. Motosiklet kazası ağır oluyor. Bundan dolayı gerekli ekipmanları kullanmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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