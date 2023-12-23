Eskişehir'de motosiklet-otomobil çarpışması sonucu bir genç hayatını kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpışması sonucu yaralanan Yiğit Kuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer bir genç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yiğit Kuş, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde 2 Aralık'ta karşı yönden gelen Ertuğrul S. yönetimindeki 26 KK 845 plakalı otomobille çarpışan 26 GG 751 plakalı motosikletin sürücüsü Yiğit Kuş (15), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yiğit Kuş'un cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Motosiklette bulunan ve kazada yaralanan Arda A'nın (17) ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.