Eskişehir'de Motosiklet Kazası Davasında Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Eskişehir'de, geçen yıl iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılanmayla 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ocak ayında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık Gökhan Demirkapı hakkındaki istinaf başvurusu Eskişehir Bölge Adliye Mahkemesince incelendi.

İnceleme sonucunda, sanık Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosikletin hızının 100 kilometreyi geçip geçmediğinin tespitinin yapılamadığı gerekçesiyle sanığa en üst seviyeden verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası iptal edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yeniden yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Demirkapı ve kazada yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Ruşen Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın (18) annesi Arife Sağlam ve tarafların avukatları da yer aldı.

Mahkemede bir yıldır tutuklu olduğunu söyleyen sanık Demirkapı, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Demirkapı'yı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ile "sahte plaka kullanmak" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın annesi Arife Sağlam, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı bir kaza olarak görmediğini belirterek, "10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Biz cezayı az bulduk. Karşı taraf cezayı çok buldu. Daha sonra karar istinafta bozuldu. Bugün de tekrar karar duruşması vardı. İstinaf bozduğu için büyük bir ihtimalle belli bir oranda indirime gidildi." diye konuştu.

Olay

30 Haziran 2023'te, Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüleri de yaralanmıştı.

Sürücülerden Gökhan Demirkapı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlı Demirkapı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanmıştı.