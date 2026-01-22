Haberler

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü K.H. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü K.H. (23) ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.F. yönetimindeki 26 AP 390 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan çıkan H.K. idaresindeki 26 AHU 936 plakalı motosiklet çarptı. Kazada savrularak motosikletin üzerinden kaldırıma düşen H.K., ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı H.K.'yı ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

