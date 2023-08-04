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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet bir otomobil ve akülü araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde motosikletin, bir otomobil ve akülü araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Habip K'nin (26) kullandığı motosiklet, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce İhsan K. yönetimindeki otomobile, ardından Mehmet Ş. (59) idaresindeki akülü araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Habip K. ile Mehmet Ş. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ercan - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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