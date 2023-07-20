Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Eskişehir'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki genç, duvara çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Eskişehir'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek duvara çarpan 17 yaşındaki genç, yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kolej Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay D. (17) idaresindeki 26 SE 981 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay D., tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR