Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
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Eskişehir'de meydana gelen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından görüntüleri kaydedildi.
Eskişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Ömer Faruk Sivri idaresindeki 26 AEJ 023 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi çevre yolunda, Kazım Can Akabay yönetimindeki 26 AEK 230 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Faruk Sivri ve otomobildeki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsü Akabay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, yakındaki bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.