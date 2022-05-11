Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Park halindeki 2 motosiklet ile 3 ayrı iş yerinde bulunan 4 akü, 6 otomobil jantı, bobinaj malzemesi ve 50 kilogram bakır kablo çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelileri E.E, N.I. ve S.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Otomobil, Güncel, Haberler

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