Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma sonucunda şüpheli tutuklandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda kombi hırsızlığı şüphelisi ve aranan 81 kişi yakalandı.