Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 2 çalıntı motosiklet bulundu.
Eskişehir'de çok sayıda motosiklet hırsızlığının şüphelisi polis ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Motosikleti ile kaçan şüpheli B.A. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının gösterdiği yerde yapılan aramada 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel