Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 2 çalıntı motosiklet bulundu.