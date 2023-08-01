Eskişehir'de Motosiklet Hırsızı Koşarak Kaçtı

Eskişehir'de çaldığı motosikleti koşarak götüren bir hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosiklete yöneldi. Çalıştırmakla vakit kaybetmek yerine motosikleti koşarak olay yerinden uzaklaştıran şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR