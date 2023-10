Eskişehir'de Motor Derneği ve İlgili Babalar Platformu 444 Oyuncak Dağıttı

Eskişehir'de bir motor derneği ve Eskişehir İlgili Babalar Platformu topladıkları 444 oyuncağı anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Eskişehir Motosiklet Derneği ve Eskişehir İlgili Babalar Platformu, Türkiye genelinde topladıkları 444 oyuncağı belirledikleri iki anasınıfındaki toplam 350 çocuğa dağıttı. Toplanan oyuncakları el birliğiyle ayrıştıran dernek üyeleri Motosikletleri ile okulları ziyaret edip çocuklarla buluşu. Oyuncaklara ve motosikletlere oldukça ilgi duyan çocuklar ziyaretten oldukça mutlu olduğu görüldü. Dernek üyeleri anasınıfı öğrencilerine oyuncak dağıtıp çocuklar hatıra fotoğraflı çekindi. Dağıtımın ardından çocuklar dernek üyeleri ile motosiklete bindi.

"Türkiye'nin her yerinden oyuncaklar geldi"

Oyuncak dağıtımı hakkında konuşan Eskişehir İlgili Babalar Platformu adına konuşan Ergin Sarıgöl, "Biz Eskişehir İlgili Babalar Platformu olarak her çocuğun oyuncakla büyümesini, oyuncağın çocuğun hayatında çok önemli bir yanını olduğunu bilerek oyuncak kampanyası düzenledik. Kampanyamızın adını da "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler". Bu kapsamda dezavantajlı bölgedeki çocuklarımıza topladığımız oyuncakları buluşturmayı hedefledik. Burada da bizim en büyük desteklerimiz. 222 Motosiklet Derneği ile beraber bu kampanyayı sürdürdük. Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler amaçlarımızı anlattık. Türkiye'nin her yerinden oyuncaklar geldi. 222 Derneğine gerekse bizim Eskişehir İlgili Babalar Platformu'na oyuncakları hep beraber hijyenik bir hale getirdik ve çocuk ulaştırdık. Şu sınıfta özellikle oyuncakları dizdik, çocuklar karşısına oturduk. Çocuğun birinin bir cümlesi vardı, "ben bu oyuncaklara dokunabilir miyim?" o zaten her şeyi anlatıyordu. Çocukların gözündeki mutluluk çocuklar gülsün diye başladık ve güldürdüğümüze inanıyoruz. Derneğimiz zaten bildiğiniz gibi köy okullarının kütüphane desteği veriyor. Biz Eskişehir İlgili Babalar Platformu olarak babalığın önemini yaymak için birçok faaliyet yapıyoruz işte gezici ailelerin çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Birçok faaliyet var. Biz sadece şunu yapıyoruz, iyi insanları ihtiyacı olan insanlarla buluşturuyoruz"dedi.

"Çok mutlu oldular, çok sıcakkanlılar"

222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler oyuncak toplama ve dağıtım aşamaları hakkında bilgi verdi. Çocukların motosikletlere oldukça yoğun ilgi duyduğunu belirten Güler, "Yani Eskişehir İlgili Babalar Platformuyla birlikte bir çalışmanızdır. 222 Eskişehir Motosiklet Derneği'nin zaten çocuklar üzerine yoğunlaştığı konuları, projeleri az çok toplumumuz biliyor. Bu sırf kitap yardımlarıyla da olmuyor. Oyuncak da nasıl bir tohumun çimlenmesi büyümesi için ışığa, suya besine ihtiyacı var. Çocuklarımızın da oyuncağa da ihtiyacı var. Özellikle belli yaşlara kadar çocuklarımızın oyuncağa mutlaka ve mutlaka ihtiyaçları vardır. Toplamda biz 2 tane okul belirledik. Eskişehir içerisinde 222'şer adet sembolik derneğimizin ismini de taşıyan 222'şer adet oyuncağı da okullarımıza, çocuklarımıza teslim ettik. Oyuncak elimizde daha fazla olsa daha çok getirecektir. Çünkü bir çocuğa bir oyuncak olmuyor biliyorsunuz. Yani bir çocuğa en azından 4-5 oyuncak gerekiyor ama bizim de kapasitemiz buydu. Çok mutlu oldular, çok çocuk işte bunlar zaten sıcakkanlılar. Hemen bizde samimi oldular. Daha sonra biz de okullara motosikletlerin izle geldiğimiz için oyuncakları dan çok bizim motosikletlere binmek için heyecanlandılar. Tabii ekipmanlarımız olmadığı için çocuklara motosiklete bindiremedik ama ufakta olsa okul bahçesinde şöyle motorlarımızla bir turladık, onların mutluluğunu gözlerinden okuduk. Yavaş yavaş aşılıyoruz motosiklet sevgisini de çocuklarımıza tabii bilinçli, korkutucu değil, sevimli hale getiriyoruz motosikleti" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR