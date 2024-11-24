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Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, atölyede hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.

Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın atölyede hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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