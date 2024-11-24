Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.

Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın atölyede hasara yol açtı.