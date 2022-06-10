Mısır tarlasına ekili 900 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, mısır tarlasına ekili 900 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucu Seyitgazi'nin Beykışla Mahallesi'nde yasadışı şekilde ekilmiş kenevir bitkisinin yetiştirildiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve inceleme sonucunda; S.B., İ.Ö. ve H.Y.Ö. isimli şahısların tarlalarında mısırların arasına ekili vaziyette boyları 10 ile 30 santimetre arasında değişen 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' ve 'Yasadışı kenevir ekmek' suçları çerçevesinde gözaltın alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen 900 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel