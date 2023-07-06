Eskişehir'de Minibüsüne Bağladığı Atı Koşturan Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturan bir şahıs hakkında 'Hayvana eziyet suçu' kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu ve hayvana eziyet suçlamasını kabul etmedi.

ESKİŞEHİR'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturduğu anların sosyal medyada yer almasının ardından hakkında 'Hayvana eziyet suçu' kapsamında gözaltı kararı çıkarılan Murat Y. (42), polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince adliyeye sevk edilen Murat Y., hayvana eziyet suçlamasını kabul etmeyerek, 'Allah görüyor, yukarıda, hayvana eziyet olur mu hiç' Öbür tarafta nasıl hesabını vereceğiz? dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsü, aracına at bağlayıp arkasından koşturdu. Trafikteki bir sürücü de 6 saniyelik bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldığını ve minibüs sürücüsü hakkında 'hayvana eziyet' suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, 'Eskişehir'de bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında Hayvanları Koruma Kanununda, '14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde düzenlenen Hayvana Eziyet suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur? denildi.

TESLİM OLDU, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılığın yakalama kararı almasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Atı çektiği minibüsün plakası tespit edilirken, sürücüsünün de Murat Y. (42) olduğu belirlendi. Murat Y., bu sırada Kurtuluş Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Murat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak HAYDİ ekiplerince adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hayvana eziyet suçlamasını kabul etmeyen Murat Y., adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, 'Allah görüyor, yukarıda, hayvana eziyet olur mu hiç' Öbür tarafta nasıl hesabını vereceğiz? diye konuştu. Soruşturma sürüyor. (DHA)