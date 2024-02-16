Eskişehir'de Minibüs Vidanjöre Çarptı: 12 Yaralı
Eskişehir'de bir yolcu minibüsü, vidanjöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Eskişehir'de yolcu minibüsünün vidanjöre çarpması sonucu yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı.
B.Ç. idaresindeki 26 M 0073 plakalı minibüs, Gündoğdu Mahallesi'nde Alpu Caddesi ile Gülizar Sokağı'nın kesiştiği kavşakta O.D'nin kullandığı 26 ABK 136 plakalı vidanjöre çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüste yaralanan 12 yolcu, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.