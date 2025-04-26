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Eskişehir'de Minibüs Şoförü Dizi İzlerken Yakalandı

Eskişehir'de Minibüs Şoförü Dizi İzlerken Yakalandı
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Eskişehir'de seyir halindeyken cep telefonundan dizi izleyen minibüs şoförü yakalandı. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen olay sonrası şoför K.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de, seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalanıp hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları sanal devriye uygulamasında, Ankara-Bursa kara yolunda seyreden minibüsün şoförünün araç kullanırken cep telefonundan dizi izlediğini tespit etti.

Gözaltına alınan minibüs şoförü K.P. hakkında ilgili Karayolları Trafik Kanunu ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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