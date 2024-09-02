Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Midibüs Kazası: 15 Polis Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de meydana gelen midibüs kazasında 15 polis memuru yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, 15 polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentteki hastanelerde tedavileri devam eden polislere ziyarette bulundu.

Aksoy, ziyarette yaralanan personele acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aksoy ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur'dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Yaşam Polis Polis

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title