Eskişehir'de midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de bir araçta yapılan uygulama sırasında midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu S.A. tutuklandı. Zanlı, hastanede tedavi edildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de, midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araç içerisindeki yabancı uyruklu S.A'nın (25) durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastane kontrolüne götürülen S.A'nın midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyonla midesindeki kapsüller çıkarılan S.A, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.