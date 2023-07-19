Eskişehir'de Mezarlıkta Kenevir Eken Şahıs Yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan mezarlığa kenevir eken bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 25 kök kenevir ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan mezarlığa kenevir eken şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikova ilçesinde bir şahsın esrar maddesi elde etmek amacıyla ilçe mezarlığına kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısın ev ve ilçe mezarlığında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 25 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR