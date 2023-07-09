Eskişehir'de meyve yüklü kamyon yan yattı, meyveler etrafa saçıldı

- Kaza yapan kamyonun kasasından saçılan meyveleri vatandaşlar topladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyon yan yattı. Yere saçılan meyveleri vatandaşların topladığı olayda, sürücü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar olarak çıkarıldı.

Olay Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sağlam idarisindeki 32 KH 099 plakalı meyve yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra yan yattı. Devrilen kamyonun kasasında bulunan ve yere yayılan meyveler civardaki vatandaşlarca yoldan toplanarak trafik açılmaya çalışıldı. Kaza mahalline ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü Ramazan Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu görülen sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazadan dolayı metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri aksayan trafiği kontrol olarak açtı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri olası yangın riskine karşı kamyonun elektrik akışını kesmeye çalıştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.