Eskişehir'de Meyve Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Ramazan Sağlam idaresindeki 32 KH 099 plakalı meyve yüklü kamyon, Şarhöyük Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araç içerisinde sıkışan Sağlam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kısa süreliğine kapanan Eskişehir-Bursa kara yolu, ulaşıma yeniden açıldı.