Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de kent merkezinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de, kent merkezinde meydana gelen 2 trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde seyreden D.G. idaresindeki 26 ACF 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcu E.T. (17), ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer kaza ise Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi.
İstasyon Caddesi'nde ilerleyen H.İ.K. yönetimindeki 26 NY 148 plakalı otomobil, yol ortasındaki beton bloğa çarparak karşı şeride devrildi.
Yaralanan sürücü H.İ.K. ile eşi E.K, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.