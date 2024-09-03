Eskişehir'de Metruk Araçlar Kaldırıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri kapsamında metruk araçların kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçun önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına sürdürülen çalışmalarda 15 metruk araç tespit edildi.

Polis ekiplerinin 1 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında sürdürdükleri çalışmalar sonucunda suç işlenme riski taşıyan ve çocuklar için tehlike oluşturan 12 araç, sahipleriyle görüşülerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Sahiplerine ulaşılamayan 3 aracın ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak bulundukları yerlerden kaldırılması sağlandı.