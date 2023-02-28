Eskişehir'de mazot ve gübre desteği çiftçilerin banka kartlarına yüklendi

Eskişehir'de, mazot ve gübre desteği kapsamındaki destekleme tutarlarının çiftçilerin Ziraat Bankası kartlarına yüklendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 üretim yılı mazot ve gübre desteği kapsamındaki 358 milyon 211 bin 771 lira destekleme tutarının, 24 Şubat itibarıyla 23 bin 486 çiftçinin hesaplarına tanımlandığı duyuruldu.

Bu yıl nakdi yapılmayan ödemelerin, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere banka kartlarına yüklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece destekleme almaya hak kazanıp ödemeden önce vefat eden çiftçilerin destekleme tutarları mirasçıları tarafından nakit olarak çekilebilecektir. Ziraat Bankası kartı olmayan çiftçilerimizin, kart almak ve destekleme tutarını tanımlatmak için banka şubesi ile görüşmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz kartlara tanımlanan destekleme tutarlarını bankamatiklerden görememekte olup, kartlara tanımlanan destekleme tutarı akaryakıt ve gübre bayilerinde bulunan Ziraat Bankası POS makinelerinde lira olarak görüntülenebilmekte ve sadece mazot ve gübre alımı için kullanılabilmektedir.

Tanımlanan destekleme için son kullanılma gibi bir tarih söz konusu olmayıp, çiftçilerimiz istediği zaman mazot ve gübre alımı yapabileceklerdir. Mazot ve gübre alımında bayiler tarafından herhangi bir komisyon kesilmeyecektir. 2022 üretim yılında arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik ürünleri için hesaplanan ve 2022 ekim ayında kredi şeklinde kullanıma sunulan destekleme tutarları çiftçilerimiz tarafından kullanılmış ise bu tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar kartlara tanımlanmıştır."

Açıklamada, desteklemeden yararlanmak için çiftçilerin, belirlenen sürede üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları, tarımsal üretimde bulundukları arazi ve ürün beyanlarını bildirmelerinin gerektiği vurgulandı.

2021 üretim yılı için 24 bin 358 çiftçiye 120 milyon 806 bin lira mazot gübre desteği ödemesi gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, 2022 üretim yılında bir önceki seneye göre destekleme birim fiyatlarında yüzde 137 ila yüzde 375 artış sağlandığı ifade edildi.