Eskişehir'de mazgal hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, çalıntı sepetli motosikletle sokaktaki mazgalı yerinden söküp götürürken güvenlik kamerasınca görüntülenen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan döküm mazgalın sökülerek çalındığı bilgisine ulaştı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüphe üzerinde sepetli motosikleti takibe aldı.

Polisler, kendilerini fark edip bu motosikletle kaçmaya çalışan E.A. ile B.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, motosikletin de çalıntı olduğunu belirledi. Bu araçtaki çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Mazgal hırsızlığına karışan suça sürüklenen çocuğun yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarında, sepetli motosikletle gelen 3 kişiden 2'sinin çevreyi kolaçan edip, yan sokakta mazgalı çaldıktan sonra aracın sepetine koydukları, ardından kaçtıkları görülüyor.