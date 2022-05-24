Eskişehir'de Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor - Haberler

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Çok Sesli Gençlik Korosu birbirinden eşsiz ezgiler ve marşlar eşliğinde izleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Koro Şefi Ebru Kemalbay Eren yönetiminde, piyanist Ümit Kahveci'nin eşlik ettiği 'Çok Sesli Gençlik Korosu', konseri izlemeye gelen müzikseverler ve Sazova Parkı ziyaretçilerinin de katılımıyla dev bir koro oluşturdu.

Masal Şatosu yetkilileri, Şatoda Müzik konser ve dinletilerinin her ay müzikseverler ile yeni programlarda buluşmaya devam edeceğini ifade ettiler.

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