Eskişehir'de Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla, 6 yıldan beri Prof. Burcu Yazıcı'nın gönüllü danışman desteğiyle düzenlenen "Şatoda Müzik" etkinlikleri bu kez "19 Mayıs Konseri" ile çocuklar ve sanatseverlerle buluştu.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Çok Sesli Gençlik Korosu birbirinden eşsiz ezgiler ve marşlar eşliğinde izleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Koro Şefi Ebru Kemalbay Eren yönetiminde, piyanist Ümit Kahveci'nin eşlik ettiği 'Çok Sesli Gençlik Korosu', konseri izlemeye gelen müzikseverler ve Sazova Parkı ziyaretçilerinin de katılımıyla dev bir koro oluşturdu.

Masal Şatosu yetkilileri, Şatoda Müzik konser ve dinletilerinin her ay müzikseverler ile yeni programlarda buluşmaya devam edeceğini ifade ettiler.

Bültenler / Güncel

gençlik, Müzik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title