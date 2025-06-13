Eskişehir'de Markette Kasa Sırası Kavgası: Bir Kişi Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de Markette Kasa Sırası Kavgası: Bir Kişi Serbest Bırakıldı
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Eskişehir'deki bir markette kasa sırası yüzünden tartışan iki kadın, D.T. ve Ş.K., araya giren S.T. tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, S.T. gözaltına alındı ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'deki bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavgada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darbetti. Kadınların saçını çekerek yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.'nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.'yı darbetti. Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı. Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.'nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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