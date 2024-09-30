ESKİŞEHİR'DE MAHSUR KALAN KEÇİ AFAD TARAFINDAN KURTARILDI
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki kırsal mahallede kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Lütfiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıkta sıkışıp mahsur kalan keçiyi görenler durumu AFAD'a iletti.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayalıktan kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.