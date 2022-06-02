Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de lüle taşı deposu ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de lüle taşı deposu ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu. Ekip, Odunpazarı ilçesinde bir ev ve lüle taşı deposundan 100 bin lira değerindeki ürünlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar sonucunda şüphelilerin Y.U. ile U.T. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişileri saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir Asayiş Güncel Haberler

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