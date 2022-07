ESKİŞEHİR'DE, LGS SINAVINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

ESKİŞEHİR Valisi Erol Ayyıldız, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler Melis Güven ve Arda Rüzgar Ergölen'a altın hediye etti. Sınava her gün yaklaşık 400 soru çözerek hazırlandıklarını ifade eden Güven ile Ergölen, sosyal hayattan kopmadan çalıştıklarını söyledi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) 2'si 500 tam puan alan 26 öğrenciye ödül töreni düzenledi. Eskişehir Valiliği Yunus Emre toplantı salonundaki törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, başarı parolasıyla yola çıkanların azimli, sabırlı, istikrarlı, disiplinli bir çalışma sonucunda bu başarıları elde ettiklerini ifade ederek, 'Başarılarından dolayı bütün gençlerimizi kutluyorum ve onların hayat boyu yollarının mutlulukla, sağlıkla, başarı dolu geçmesini temenni ediyorum. Öğrencileri ile birlikte sınavdan çıkmış anne babalarımız var. Onlar da sınav süresince çocukları ile birlikte sınav heyecanı yaşayarak o sürece birebir şahitlik ettiler. Anne babalara sonsuz teşekkür ediyoruz' dedi.

Vali Erol Ayyıldız da Eskişehir'in eğitimin başkenti olduğunu belirterek, 'Eğitim deyince akla Eskişehir gelir diyoruz. Eğitim ne ise Eskişehir de o dur diyoruz. İşte bunun canlı bir örneği, şu anda yaşadığımız olay bunun bir göstergesi. Öğrencilerimizi kalben tebrik ve takdir ediyor, kutluyorum. Bu güzelliği Eskişehirimize ve idareci olarak bizlere yaşattıkları için de çok teşekkür ediyorum. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun, yollarını bahtlarını açık etsin. İyi ki varlar, tebrik ediyorum' şeklinde konuştu. LGS'de 500 tam puan alan özel bir ortaokulun öğrencisi Arda Rüzgar Ergölen, her gün 300 kadar soru çözerek sınava hazırlandığını söyledi. Henüz eğitimine nerede devam edeceğine ilişkin bir karar vermediğini anlatan Ergölen, 'Her gün, her dersten çalışmaya dikkat ettim. Matematik, Fen, Türkçe konularından ortalama bir sayıda soru çözdüm. İlk günden bu yana 50, 100 arttırarak, sene sonunda çözdüğüm soru sayısı günlük 250 idi. Sistemli ve dengeli çalıştım. Belirli bir saate kadar çalıştım, ondan sonra kafamı dağıtacak aktiviteler yaptım. Kendimi çok kasmadım. Aslında bunu tam olarak beklemiyordum. Benim için de biraz sürpriz oldu. Çok mutluyum. Sayısal alana daha çok ilgim var ama daha tam olarak kararlaştırmadım' dedi.

Türkiye'de 500 tam puan alan 193 öğrenciden biri olan Melis Güven de ilkokuldan itibaren her gün düzenli bir şekilde test çözüp eğitim hayatını sürdürdüğünü belirterek, '7'nci sınıf sonunda 8'inci sınıf konularını çalışmaya başladım. Daha sonra tempomu arttırdım, günde 300-400 soru çözdüm. Hafta sonları daha fazla soru çözdüm. Boş zamanlarımda kitap okudum. Çok fazla deneme sınavına girdim. Bu deneme sınavlarında 3 defa full çektim. Sonrasında motivasyonum ve kendime olan özgüvenim arttı. Puanım düşünce bunu kendime hırs yaptım ve daha fazla soru çözdüm. Ailem ve arkadaşlarım da moral ve motivasyon açısından bana çok destek verdiler. Onlara ve emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ben ileride biyo mühendislik mesleğini istiyorum. Yurtdışında okumayı hedefliyorum' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tam puan alan Melis Güven ve Arda Rüzgar Ergölen ile sınavda dereceye giren diğer 24 öğrenciye ödülleri verildi.

