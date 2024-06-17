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Eskişehir'de kuyuya düşen köpek AKUT tarafından kurtarıldı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışması sonucunda köpek tedavi için Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırsal Çalkara Mahallesi'nde 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudaki köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler, köpeği tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Akut Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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