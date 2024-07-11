Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Trafiği Aksattı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dallarının caddeye devrilmesiyle trafik aksadı. Caddeyi kaplayan dallar nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dallarının caddeye devrilmesiyle trafik aksadı.
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki yol kenarında bulunan çınar ağacının dalları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı.
Caddeyi kaplayan dallar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Caddede tramvay seferleri için kullanılan elektrik hatları zarar gördü. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı, duraklarda bulunan yolcular yoğunluk oluşturdu.
Kırılan dallar belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.