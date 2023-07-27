Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Sonucu Ağaç Devrildi

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki gondol iskelesi yanındaki çınar ağacı devrildi. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri bölgeyi temizledi ve gondol seferleri tekrar başladı.

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir ağaç devrildi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki gondol iskelesi yanındaki çınar ağacı, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Bazı vatandaşlar ağacın altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda belediye ekipleri, güvenlik önemlerini alıp, bölgeyi temizledi.

Bu arada geçici olarak durdurulan gondol seferleri, ağacın kaldırılmasının ardından devam etti.