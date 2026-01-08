Haberler

Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Otoparkta Kaza: 6 Araç Hasar Gördü

Eskişehir'de kuvvetli rüzgar, bir metruk binanın çatı duvarının devrilmesine neden oldu. Devrilen duvar, açık otoparkta park halinde bulunan 6 araca zarar verdi. Araçlardan 2'si kullanılamaz hale geldi.

DUVAR, ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk binanın çatı duvarı, açık otoparka devrildi. Otoparkta hasar gören 6 araçtan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir metruk binanın çatı duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparka devrildi. Devrilen tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Düşen parçalar nedeniyle 6 araç hasar alırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otopark çevresinde önlem alarak, araçların çıkartılmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
