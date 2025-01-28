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Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Tahsisi Gerçekleşti

Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Tahsisi Gerçekleşti
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kurtuluş kapalı pazar yeri için bakanlığa ait yerin Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini duyurdu. Albayrak, sürecin olumlu sonuçlandığını vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Kurtuluş kapalı pazar yeri" için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait yerin tahsisinin, Büyükşehir Belediyesine yapılmasını sağladıklarını bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, engelleyen değil çözüm üreten taraf olmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, müjdeli bir haber vermek istediğini belirtti.

Kurtuluş kapalı pazar yeriyle ilgili süreç olumlu sonuçlandığını vurgulayan Albayrak, mülkiyeti bakanlığa ait olan yerin tahsisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yapıldığını kaydetti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İl Müdürü Hikmet Çelik ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte ziyaret ettiklerine değinen Albayrak, "Misafirperverlikleri için kıymetli Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyor, süreçteki destekleri için kıymetli Milletvekillerimiz Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu'na teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ettiği için Ayşe Ünlüce hanımefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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