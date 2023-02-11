Eskişehir'de kursiyer polislerden depremzedelere gıda ve ihtiyaç malzemesi desteği

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, emniyet mensubu yakını depremzedeler için hazırlanan odaların dolaplarına gıda ve ihtiyaç malzemeleri bıraktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Eskişehir'deki Trafik Polis Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin kaldığı odalar polis yakını depremzedeler için hazırlandı.

Eğitimlerinin son gününde çok sayıda polis memuru kendi aralarında topladıkları parayla, kaldıkları odalara ve içindeki buzdolaplarına gıda ve ihtiyaç malzemeleri koydu.

Polis memurları odalara bıraktıkları notlarda, şu ifadelere yer verdi:

"'Yaşamış olduğumu bu vahim olaydan dolayı hepimize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun.' 'Türk polis teşkilatı her daim sizinle birlikte', 'Acınızı tüm polis teşkilatı olarak paylaşıyoruz. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın', 'İnanın ilk günden beri dualarımız, kalbimiz, aklımız, sizlerleydi. Yaşamış olduğunuz bu vahim olaydan dolayı hepinize çok geçmiş olsun. Bir nebze yüzünüzü güldürmek istedik. Bu kara günleri elele, sırtsırta aşacağız inşallah. Türk polis teşkilatı her daim yanınızda. Çok geçmiş olsun.'"