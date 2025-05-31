Eskişehir'de Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Alınıyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Alınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince 2 bin 991 trafik polisi ile kentteki trafik güvenliğini sağlamak için geniş kapsamlı tedbirler alacak. Ana arterlerde insansız hava araçları ile denetimler yapılacak, ayrıca hız kontrolleri ve trafiği olumsuz etkileyen unsurlara yönelik denetimler artırılacak.

Eskişehir'de, Kurban Bayramı süresince trafikte olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin 991 personel görevinin başında olacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla il merkezi ve sınırlarında trafik tedbirleri alınacak.

İl genelinde toplam 360 noktada, 39 Şahin Timi ve 1433 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 991 trafik polisi görev yapacak.

İnsansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler yapılacak.

KGYS'ler ihlalleri tespit edecek

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları (KGYS) ile il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

İl genelinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir-Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında planlama doğrultusunda Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ortalama hız kontrolleri devam edecek.

Yolcu otobüslerinde sivil personel görevlendirilecek

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil personel görevlendirilecek.

Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcıları ile modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalar yapılacak.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.